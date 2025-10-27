S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J9
  • Lille-Metz (6-1)

Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »

CDB
Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »

Un appel à l’aide.

Ce dimanche, après la lourde défaite du FC Metz sur la pelouse de Lille (6-1), le capitaine Gauthier Hein s’est exprimé face à la presse. Le milieu de 29 ans a exprimé la « honte » que ses coéquipiers et lui-même ressentent suite à cette nouvelle débâcle. « On n’a tout simplement pas le niveau. Tout ce qu’on montre sur le terrain, ce n’est pas suffisant contre ce genre d’équipe. »

Et la galère messine s’étend bien au-delà du terrain : « Notre vie est impactée. J’ai une famille, des gens qui me soutiennent à Metz et, aujourd’hui, être dans un moment de souffrance comme ça, c’est loin d’être agréable », a ajouté le capitaine des Grenats, lui qui est revenu au club la saison dernière pour aider Metz à remonter en Ligue 1.

Une descente quasi actée ?

Actuel dernier de Ligue 1, avec 2 petits points après 9 journées, le FC Metz compte déjà 7 points de retard sur le premier non relégable, Lorient. Une différence de buts de -20, et des joueurs qui ne trouvent pas les solutions. « On n’a ni les clefs, ni les moyens de faire face à ce genre d’adversaires » constate Hein, lui qui a déjà connu deux fois la relégation, avec Metz d’abord (2017-2018) puis Auxerre (2022-2023).

Les psychologues de Metz vont pouvoir arrondir leurs fins de mois.

Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
  • Ligue 1
  • J7
  • Metz-Marseille
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
21
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!