Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »
Un appel à l’aide.
Ce dimanche, après la lourde défaite du FC Metz sur la pelouse de Lille (6-1), le capitaine Gauthier Hein s’est exprimé face à la presse. Le milieu de 29 ans a exprimé la « honte » que ses coéquipiers et lui-même ressentent suite à cette nouvelle débâcle. « On n’a tout simplement pas le niveau. Tout ce qu’on montre sur le terrain, ce n’est pas suffisant contre ce genre d’équipe. »
Et la galère messine s’étend bien au-delà du terrain : « Notre vie est impactée. J’ai une famille, des gens qui me soutiennent à Metz et, aujourd’hui, être dans un moment de souffrance comme ça, c’est loin d’être agréable », a ajouté le capitaine des Grenats, lui qui est revenu au club la saison dernière pour aider Metz à remonter en Ligue 1.
Une descente quasi actée ?
Actuel dernier de Ligue 1, avec 2 petits points après 9 journées, le FC Metz compte déjà 7 points de retard sur le premier non relégable, Lorient. Une différence de buts de -20, et des joueurs qui ne trouvent pas les solutions. « On n’a ni les clefs, ni les moyens de faire face à ce genre d’adversaires » constate Hein, lui qui a déjà connu deux fois la relégation, avec Metz d’abord (2017-2018) puis Auxerre (2022-2023).
