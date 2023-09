Fulgini : « On est contents de ce point »

Un Angelo passe et ça fait du bruit cette fois.

Auteur d’un pion de toute beauté pour permettre au Racing Club de Lens de gratter un point sur la pelouse de Séville, Angelo Fulgini n’a pas caché sa satisfaction au micro de Canal + à la fin de cette partie. « On fait un gros match, on s’attendait à un gros match, avec une grosse ambiance. On commence mal avec ce but encaissé, mais on n’a pas lâché malgré nos difficultés du moment. […] On a été soudés, on ramène un point et on aurait même pu l’emporter. »

L’ancien d’Angers se projette même un peu plus loin : « C’est bien d’avoir été costauds et tous ensemble, c’est ce qu’il nous faut pour la suite. On a montré un beau visage du club. C’était presque notre première à tous et on a répondu présent. On est contents de ce point. » Une belle première qu’il faudra sans doute reproduire pour espérer à nouveau prendre des points le 3 octobre prochain face à Arsenal.

Au risque de finir en chair à canon.

