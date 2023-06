Frédéric Bompard : « Rudi Garcia à Naples, c'était inéluctable »

Tous les chemins mènent à Naples, en ce moment.

L’annonce de l’arrivée de Rudi Garcia à Naples ce jeudi a été une grande surprise pour certains. Mais pas forcément pour Frédéric Bompard, l’ancien fidèle lieutenant de Garcia, qui a depuis choisi de tenter l’expérience en tant qu’entraîneur principal (il est aujourd’hui à Nîmes). Dans les colonnes de L’Équipe, Bompard explique pourquoi il n’est pas étonné de cette nomination : « Dans la vie, on a la place qu’on mérite. Rudi est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j’ai vu que Spalletti arrêtait, j’ai tout de suite pensé que le président de Naples allait le prendre. Il l’a toujours apprécié. Rudi à Naples, c’était inéluctable. »

« Rudi rêve de gagner la Ligue des champions et là, je pense qu’il le peut, le moment est arrivé pour lui. Quelque chose me dit qu’il va la gagner avec Naples », pousse même l’intéressé, qui a tenu à remettre les points sur les i à propos de la réputation en France de son ami : « En France, sa cote s’est dégradée dans la dernière saison à Marseille. Mais il a emmené l’OM en finale de Ligue Europa et fait le doublé avec le LOSC : il faut se souvenir de qui est Rudi quand même. En Italie, il n’a jamais perdu sa cote. Avec Rome, on avait fait deux fois deuxième de Serie A (2014 et 2015) et porté le record à dix victoires d’affilée en Championnat dès son arrivée. »

Et il retrouvera aussi le formidable André-Franck Zambo Anguissa qu’il avait côtoyé à Marseille.

Rudi Garcia à Naples : la revanche du challenger