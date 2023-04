Franck Haise : « Il y avait une chance sur 1000 de revenir avec un résultat positif, on l’a jouée  »

Lens avec les loups.

Les Sang et Or sont tombés à 10 contre 11 et avec le sens de l’honneur (3-1) face à un Paris Saint-Germain quasi sacré. Franck Haise lui a évacué sa déception en conférence de presse sans se départir de son sourire.« Le premier sentiment reste la déception, quand on perd un match, assurait le coach lensois. On a senti qu’on était bien dans ce match dans les 20 premières minutes et être menés 3-0 à la mi-temps, c’est difficile. Mais le deuxième sentiment c’est la fierté d’être resté dans le match avec nos principes, de rester fidèles à notre image. »

S’il ne discute absolument pas le carton rouge reçu par son milieu Abdul Samed, se réjouissant même que« la bonne nouvelle c’est que Hakimi n’est pas blessé sur l’action », l’amateur de pif a conscience que cette expulsion a empêché les siens de vivre une soirée enivrante : « Les scénarios on ne les connaît jamais à l’avance mais ça fait partie du foot. Par contre, il y a des choses qui dépendent de nous et ça on l’a bien fait. Il y avait une chance sur 1000 de revenir avec un résultat positif donc on l’a jouée. » Et voilà comment dire adieu à la course au titre, même si la fin de saison n’en sera pas moins exaltante. « Je ne serai pas lucide si je vous disais que le titre n’était pas joué, reconnaît Haise. Même en se rapprochant ce soir, ça aurait été compliqué. »

Finalement, la plus grosse amertume reste le contre-chambrage de Kimpembe, micro et béquilles en main pour clamer que le PSG les a chicotés. « Bon ça manque d’originalité parce que c’est le notre de chant, mais c’est de bonne guerre. »

Avec le sourire, jusqu’au bout.

