Le PSG assomme Lens et la Ligue 1

Paris Saint-Germain 3-1 Lens

Buts : Mbappé (31e), Vitinha (37e) et Messi (40e) // Frankowski (60e sp)

Expulsion : Abdul Samed (19e)

Le champion reste le patron. Sous la menace de son dauphin lensois, le Paris Saint-Germain a sorti l’extincteur pour éteindre l’incendie et ramener le calme dans la maison rouge et bleue. Battus par Rennes (0-2) et Lyon (0-1) lors de leurs deux dernières rencontres au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont dominé les Sang et Or (3-1), réduits à dix dès la 19e minute. Kylian Mbappé a profité de la soirée pour dépasser Edinson Cavani et devenir seul meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue 1 avec 139 réalisations. Un énième record pour le Kyks, et un bon bol d’air pour le club de la capitale, qui repousse son dauphin à neuf points à sept journées de la fin. Certainement pas l’anniversaire dont rêvait Franck Haise, 52 ans aujourd’hui.

Vigi-Lens rouge

Devant une tribune Auteuil partiellement fermée suite aux célébrations enflammées de la K-Soce team au début du mois, Gigio Donnarumma s’est mis en évidence au bout de deux minutes de jeu en repoussant une tête de Salis Abdul Samed (3e). Danilo n’est pas passé loin du but gag en envoyant une sacoche vers son portier, soulagé de voir le ballon filer à côté de sa cage (11e), et le Portugais s’est bien rattrapé en écartant le danger sur un coup franc d’Angelo Fulgini (16e). Franck Haise a cependant dû revoir ses plans très rapidement avec l’exclusion d’Abdul Samed, coupable d’une vilaine semelle sur la cheville d’Achraf Hakimi (19e). Les Nordistes n’ont pas tardé à payer l’addition, apportée en personne par Kylian Mbappé. Le numéro 7 avait déjà électrisé le Parc sur une accélération foudroyante le long de la ligne de touche, offrant une balle de but à Leo Messi, contrarié par Facundo Medina (13e). Spectateur de la percée de Nuno Mendes, qui a flirté avec le montant après avoir enrhumé Kevin Danso (27e), le Kyks a repris son costume d’acteur principal en combinant avec Vitinha pour débloquer le score du pied droit, avec l’aide du poteau (1-0, 31e).

Son premier but sous le maillot parisien depuis le succès étriqué à Brest le 11 mars, et son vingtième de la saison en championnat – un de plus que Jonathan David et Alexandre Lacazette. Przemysław Frankowski a cru à l’égalisation après un gros boulot de Loïs Openda, mais sa reprise est venue mourir à quelques centimètres du cadre (33e). Les espoirs artésiens ont vite été mis sous cloche : Brice Samba s’est fendu d’une horizontale pour priver Mbappé du break (37e), avant de se faire transpercer par la flèche flottante décochée par Vitinha (2-0, 37e). À la récupération du ballon et à la finition, Messi a enfoncé le clou, en s’appuyant sur un délicieux relais de Mbappé pour prendre la défense de cours (3-0, 40e). Quatre tirs cadrés, trois buts, et un sacré coup de massue porté sur la caboche de la meilleure défense de Ligue 1, qui n’avait cédé qu’une seule fois lors des quatre dernières journées.

Openda venimeux

Les entrées conjointes de Florian Sotoca et Jean Onana à la mi-temps ont apporté un peu de sang (et or) frais aux Lensois. Donnarumma a bien bouché son angle face à Openda, lancé en profondeur par Frankowski (57e). L’arbitre a désigné le point de penalty sur le corner qui a suivi pour une main de Fabián Ruiz, et le Polonais a exécuté la sentence sans sourciller (3-1, 60e). Requinqué, le Racing a maintenu la pression par l’intermédiaire d’Openda, envoyé dans la profondeur à tout-va. Véritable poison pour l’arrière-garde parisienne, le Belge a encore été mis en échec par Donnarumma sur le côté droit (65e), avant de faire trembler le petit filet extérieur dans la même position (67e). Les gants du gardien italien ont une nouvelle fois chauffé sur un ballon enroulé par Frankowski (76e). En gestion, le PSG s’est contenté de demi-occasions signées Ruiz (71e) et Mbappé (74e), jusqu’à ce qu’Achraf Hakimi se débarrasse de Massadio Haïdara et allume les côtes de Brice Samba (77e). Openda a tenté, jusqu’au bout, mais sa reprise acrobatique n’a rien donné (90e). La course au titre n’est pas définitivement pliée, mais aussi irrégulier soit-il, ce PSG sera bien compliqué à aller chercher.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Marquinhos (Zaïre-Emery, 88e), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Soler, Ruiz, Mendes (Bernat, 77e) – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit (Pereira Da Costa, 84e), Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado (Haïdara, 73e) – Fulgini (Onana, 46e), Openda, Thomasson (Sotoca, 46e). Entraîneur : Franck Haise.

Un grand pas pour le titre, un petit match pour le PSG