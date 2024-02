Francesco Farioli craint Monaco

Une équipe bestiale, et un comportement animal.

Alors que son Nice doit affronter Monaco ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, Francesco Farioli a prévenu tout le monde : pour obtenir un résultat positif, il va falloir y mettre du mordant. « Quand une équipe comme Monaco est blessée, elle cherche à se remettre en piste. J’ai lu les déclarations de leur entraîneur et de Thilo Kehrer, ils disaient qu’ils étaient déjà tournés vers notre match avec une grande envie de se racheter. Pour eux, ce sera une rencontre qui aura la valeur d’une finale, car elle peut les relancer dans le championnat », a ainsi indiqué l’entraîneur, en conférence de presse.

« Quand on affronte une équipe qui joue sa vie, on doit aussi jouer sa vie. Si on est 1 % en dessous d’eux en matière d’intensité, le match sera très compliqué, a continué le coach de l’ASM, visiblement méfiant. À l’aller, j’avais eu la chance de sentir la chaleur des supporters dans les jours qui avaient précédé le match. Clairement, cette rencontre a une valeur spéciale pour nos supporters et pour l’hégémonie régionale. Il sera spécial en matière de classement, et pour nous donner de la continuité dans les résultats. »

Un derby, des vies et de l’envie !

Pronostic Nice Monaco : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 + 15€ offerts sans déposer d'argent