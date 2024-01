Forfait pour la CAN, Umar Sadiq entre en jeu avec son club

Pour les Basques, la CAN passe après.

A deux jours de l’entrée en lice du Nigéria, Umar Sadiq a déclaré forfait pour la CAN, à cause d’une douleur à un genou. Sauf que l’attaquant a déjà rejoué avec la Real Sociedad, lors du huitième de finale de la Coupe du Roi contre Osasuna, mercredi (victoire 2-0 des Basques). Ce qui n’a évidemment pas plu au sélectionneur du Nigeria, José Peseiro : « Que puis-je dire? J’ai vu le rapport médical disant qu’il ne sera pas rétabli avant quinze jours au moins, et peut-être plus. »

🏆 #beINCAN2023 🎙 Peseiro très agacé par le retour de Sadiq à la Real Sociedad#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/q3H0gXdnJD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 17, 2024

« Nous avons eu une réunion avec le joueur et notre staff. Umar voulait rester, et moi aussi je voulais qu’il reste », assure d’ailleurs José Pereiro. Sauf que la Real Sociedad – qui compte trois avant-centres – a décidé de le rapatrier pour s’occuper de sa convalescence. On est en droit de se demander si les Basques ont une potion magique, car en à peine cinq jours, le joueur qui a rejoint l’été dernier le club de Saint-Sébastien (contre 20 millions d’euros, en provenance d’Almeria) a été remis sur pied pour disputer un match officiel.

Et Wilfred, il est vraiment blessé ?

