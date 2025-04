Pedri se met à rêver du Ballon d’or grâce au sacre de Rodri

« C’est un rêve » qui pourrait bien devenir réalité.

Après avoir vu Rodri remporter le Ballon d’or, Pedri se dit que le trophée individuel le plus convoité pourrait bien lui revenir un jour. Pas en claquant 50 pions par saison, mais en orchestrant le jeu comme un maestro. À 22 ans, le milieu du Barça réalise une saison pleine (52 matchs, 6 buts, 7 passes décisives), guidé par la patte de Hansi Flick, qu’il décrit comme « un père » tant pour sa rigueur que pour sa dimension humaine.

« Il essaie toujours de nous soutenir, de nous aider quand on ne joue pas. Il nous parle, nous demande comment on va… C’est quelque chose que les gens ne voient pas toujours de l’extérieur », explique le magicien catalan dans un entretien accordé au site de l’UEFA. Inspiré par Rodri, qu’il admire, il se met même à rêver plus grand : « Depuis qu’il a gagné, ça montre qu’un joueur qui gère le rythme du match peut remporter un Ballon d’or. J’étais vraiment content pour lui, et j’aime beaucoup jouer avec lui. »

Les modèles Iniesta et Xavi

Pour autant, le natif de Tenerife garde les pieds vissés au sol, comme Andrés Iniesta et Xavi, ses modèles d’enfance : « Je regardais énormément de vidéos d’eux, surtout Iniesta. Je tentais de les imiter, de reproduire leur style… mais atteindre leur niveau, c’est une autre histoire. Alors j’essaie juste de progresser un peu chaque jour. »

Avant de gagner un Ballon d’or, Pedri a de beaux objectifs collectifs d’ici cet été, le Barça visant encore un triplé et l’Espagne pouvant rêver d’un nouveau sacre en juin en Ligue des nations, où la Roja retrouvera la France en demi-finales.

Pas de saison à 73 matchs cette fois, hein.

