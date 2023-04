Fabien Centonze : « On est en finale, mais quasi relégables »

Définition de la demi-teinte.

Qualifié pour la finale de Coupe de France qui a lieu ce samedi contre Toulouse, mais, en parallèle, 16e de Ligue 1, le FC Nantes vit des jours particuliers. Tout aussi proche d’ajouter un nouveau titre à son palmarès que d’être relégué en deuxième division, c’est une situation que n’apprécie pas forcément Fabien Centonze : « On va essayer de switcher, d’oublier la Ligue 1 pendant cette semaine pour se focus sur la finale et essayer de l’emporter. Quand tu arrives à ce stade de la compétition, ce n’est pas un hasard, c’est que tu réalises normalement une bonne saison, c’est la logique des choses, a déclaré le défenseur de 27 ans en conférence de presse. Mais aujourd’hui, on est en finale, mais quasi relégables. Je trouve que ça ne fusionne pas bien, c’est ça qui m’embête un peu », a avoué celui qui évoluait à Metz en Ligue 2, avant d’arriver cet hiver dans la Cité des Ducs de Bretagne et d’affronter la Juventus pour les barrages de Ligue Europa.

Avant cette finale de Coupe, les tenants du titre avaient affronté Auxerre et Troyes, deux concurrents directs dans la course au maintien, contre qui ils n’ont pris qu’un point sur neuf possibles. Après cette rencontre face au TFC qui leur permettrait de retrouver l’Europe, ils se déplaceront à Brest (17e), le 3 mai, et recevront Strasbourg (15e) le 7 mai. Deux nouvelles affiches qui auront un gros impact sur l’avenir du club en Ligue 1. Il faudra alors se remettre des émotions d’une potentielle victoire ou défaite pour éviter la relégation, comme l’explique Centonze : « On va essayer de garder notre concentration pour ce match et, ensuite, on aura la tête à Brest. »

