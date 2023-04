Pas de festivités prévues à Nantes en cas de victoire en finale de Coupe de France

Le champagne dans les cartons.

Occupant actuellement la 16e place du classement de la Ligue 1 et donc en pleine lutte pour le maintien, le FC Nantes, en cas de succès en Coupe de France, ne fêtera pas la victoire à Nantes le lendemain. Une information dévoilée par le quotidien Presse Océan et confirmée par Ouest France. Une décision logique prise par la direction du club et le staff qui favorisent la préparation du match suivant à Brest (17e) qui a lieu mercredi prochain, soit quatre jours après la finale de coupe face à Toulouse.

Contrairement à la saison dernière, le FC Nantes n’a pas prévu de festivités avec les supporters à Nantes.https://t.co/jteiEdVefO — Presse Océan (@presseocean) April 24, 2023

Les Nantais enchaîneront le dimanche suivant avec la réception de Strasbourg, 15e du championnat. En cas de victoire ce samedi et de maintien en première division acquis, une fête générale est prévue.

Merde à eux.

