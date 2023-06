Evan N’Dicka signe en Italie

L’Italie, vacances assurées, titres illusoires.

Evan N’Dicka, défenseur de l’Eintracht Francfort pendant cinq longues années, vient de signer à l’AS Roma. Pilier de la défense allemande, l’Ivoirien a disputé 183 matchs avec le tout récent finaliste de la DFB Pokal. Formé à Auxerre, le joueur de 23 ans avait décidé de faire ses bagages pour s’envoler outre-Rhin en 2018 et devenir un élément indispensable des Adler. Il se lance désormais dans une toute nouvelle aventure du côté de la Roma, défait en finale de la Ligue Europa contre le FC Séville et aura l’opportunité de jouer la C3 la saison prochaine, compétition que l’Eintracht n’a pas réussi à accrocher avec sa septième place.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Evan Ndicka 🐺🇨🇮

The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated defender!

We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏 #ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/7UHmCfaD0Z

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 21, 2023