Éric Roy trouve que Lyon fausse la course à la 8e place

Vrai pirate.

Après un match bien terne entre Brest et Montpellier (1-0), Éric Roy a offert un peu d’animation en conférence de presse, où il a déployé toute sa palette. « Vous vous êtes ennuyés, j’en suis désolé. Pas moi. J’ai senti des joueurs investis. J’avais dit que si on ne prenait pas de but, on allait gagner. Je suis visionnaire, c’est incroyable, s’extasie-t-il avec ironie. Il est évident que tu ne peux pas avoir la même motivation. Tu joues le PSV Eindhoven, puis Montpellier, il n’y a plus grand-chose à jouer, ils sont déjà condamnés… La nature humaine est ainsi faite. »

La course à la 8e place

Mais la suite vaut son pesant de pop-corn. Interrogé sur les polémiques autour de l’équité dans la course à la Ligue des champions où certains reprochent à Luis Enrique d’avoir fait tourner face à Strasbourg à l’approche d’un match retour décisif du PSG contre Arsenal, Roy donne son avis : « À la place de Luis Enrique, j’aurais fait exactement pareil. » Avant de se payer ceux qui crient au scandale : « On espérait que Lyon accroche Lens, mais Lens bat Lyon… Ils ne jouent pas l’équité pour la 8e place, Lyon, je ne comprends pas ! »

Il y a plus de 7 000 langues dans le monde, mais Roy a décidé de parler les termes.

Le Havre s’impose sur le gong à Auxerre, Brest se joue de Montpellier