Bleues : Henry ou Gourvennec pour prendre la succession de Diacre ?

Faites ce que vous voulez, mais laissez-nous les rires de Thierry Henry le dimanche soir sur Prime.

Corinne Diacre ayant été remerciée par la FFF jeudi dernier, plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder et ceux d’Henry et de Jocelyn Gourvennec en font partie. D’après les informations du journal L’Équipe, plusieurs membres de la fédération ont cité l’ancien attaquant d’Arsenal comme profil intéressant pour le poste, et Gourvennec a lui été auditionné ce mercredi.

De plus, le quotidien précise que la FFF aurait dessiné deux profils jugés intéressants. Le premier serait un entraîneur spécialisé dans le football féminin, peu importe sa situation actuelle (comme Gérard Prêcheur ou Éric Blahic). Le second serait un grand nom du football en capacité d’emmener cette équipe vers la Coupe du monde cet été et apportant de la lumière sur cette sélection féminine. Ainsi, l’ancien meilleur buteur de l’histoire des Bleus correspondrait à cette dernière description.

Enfin un poste de n°1 en sélection pour celui qui aurait pu prendre la sélection belge masculine ?

