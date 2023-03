Merci pour les travaux, maintenant place à la reconstruction.

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par un communiqué de la FFF, Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Le groupe de travail détaché du comex a décidé de la démettre de ses fonctions ce jeudi 9 mars. La décision définitive a été prononcée par Philippe Diallo, président par intérim de la FFF. Après avoir vu Noël Le Graët démissionner lors de la précédente réunion du comex, le 28 février, le sort de l’ancienne coach du Clermont Foot n’avait pas été scellé. C’est désormais chose faite avec son éviction. La situation n’était plus tenable pour la technicienne de 48 ans, qui s’est vue lâchée par une grande partie de son vestiaire avec la mise en retrait de trois cadres de l’équipe : la capitaine Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Un nombre important de joueuses françaises et d’autres nationalités ont salué la prise de parole de Wendie Renard. D’autres joueuses avaient déjà alerté sur la situation chez les Bleues, à l’instar de Gaëtane Thiney, Sarah Bouhaddi ou Amandine Henry alors qu’elle était encore capitaine de la sélection tricolore.

Dans un communiqué fourni à l’AFP, Corinne Diacre estimait être victime d’une « opération de déstabilisation »,tandis que son avocat, Maître Christophe Ayela, expliquait sur les ondes de Franceinfo que sa cliente « n’a qu’un seul objectif : demeurer sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas maintenue à la tête de l’équipe de France ». Une vaine tentative de partir avec les honneurs, ou un déni total de la situation, rien n’est moins sûr. Même si la Fédération assure n’avoir contacté personne pour la succession de Diacre, beaucoup de pistes ont déjà été évoquées dans les médias. Gérard Prêcheur et Eric Blahic semblent être les pistes les plus sérieuses, même si la rumeur Hervé Renard enfle de plus en plus ces derniers jours.

Sinon, Galtier devrait bientôt être libre lui aussi.