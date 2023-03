Corinne Diacre dénonce une « opération de déstabilisation »

Alors qu’elle s’est déstabilisée toute seule.

Dans un communiqué publié par l’AFP, Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France, se dit prête à mener à bien sa mission jusqu’au Mondial 2023, alors qu’une grande partie de son vestiaire l’a lâchée et que trois cadres (Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto) se sont mises en retrait de la sélection. De nombreuses joueuses ont déjà dénoncé les problèmes existants chez les Bleues, comme Sarah Bouhaddi, Gaëtane Thiney ou Amandine Henry.

Diacre se pense ainsi victime d’une « opération de déstabilisation » et affirme : « Au regard du déchaînement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement (…) que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde. » Le groupe de travail détaché du comex sur la question Diacre doit rendre ses conclusions ce jeudi 9 mars, et trancher sur l’avenir de l’ancienne technicienne du Clermont Foot.

J-1, le compte à rebours est lancé.

