Les rumeurs de la démission de Corinne Diacre allaient bon train depuis la prise de parole de certaines cadres de l’équipe de France : Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, mais aussi Perle Morroni se sont récemment mises en retrait de la sélection tricolore à cause du manque d’exigence en matière sportive et des désaccords liés à la gestion du groupe. La situation ne semble plus tenable pour l’ancienne technicienne du Clermont Foot, lâchée par une très grande partie de son vestiaire. Mais selon les informations de Canal+, la sélectionneuse ne souhaite pas démissionner et se voit sur le banc tricolore lors de la prochaine Coupe du monde en juillet.

🚨 [Info CANAL+] 🇫🇷 Diacre ne renoncera pas, et espère encore être à la Coupe du Monde. Les joueuses et la sélectionneuse sont auditionnées par la Fédération. Aucune négociation de départ n'a été engagée. pic.twitter.com/DzAsaUBwLs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2023

Néanmoins, son avenir sur le banc des Bleues n’est plus entre ses mains. À l’issue de la réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, qui a notamment vu la démission de Noël Le Graët, un groupe de travail (composé notamment de Jean-Michel Aulas, Aline Riera et Laura Georges) a été détaché par le comex pour plancher sur le cas Diacre. Une décision sera prise ce jeudi 9 mars. Quatre mois et onze jours avant le début de la Coupe du monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août.

