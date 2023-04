En menant 5-0 contre Tottenham après 21 minutes, Newcastle titille le record de Manchester City

Châteauneuf, grand cru.

En recevant Tottenham ce dimanche, Newcastle espérait bien repousser son adversaire direct à la Ligue des champions. Les Magpies sont en train de le faire, et avec la manière, en marchant allègrement sur la carcasse des Spurs grâce à une première période d’une violence inouïe. Un 5-0 cinglant atteint en 21 minutes montre en main, dont trois pions dans les 9 premières minutes et deux doublés, pour Jacob Murphy et Alexander Isak. Seul Manchester City s’était montré plus pressé face à Watford, en septembre 2019 : 5-0 au bout de 18 minutes, score final 8-0.

5 – Newcastle have taken a 5-0 lead within 21 minutes, the second-earliest a side has done so in Premier League history, after Man City v Watford in September 2019 (18th minute). Stop. pic.twitter.com/AgRctZdQYZ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2023