Elye Wahi cite ses autres pistes avant son départ à Lens

Le Racing Club de Lens a été l’heureux élu, mais il y avait de la concurrence.

Transféré dans le Nord, Elye Wahi a dit au revoir au MHSC assez tardivement lors du dernier mercato. En revanche, l’attaquant n’a jamais vraiment douté de son départ. « Si j’ai eu peur de ne pas quitter Montpellier ? Pas de la peur, mais j’aurais préféré que ça se fasse un peu plus tôt. Après, j’ai bien aimé avoir cette adrénaline de l’attente. Personne ne savait comment ça allait finir », a ainsi indiqué le joueur, dans les colonnes de L’Équipe.

Le Français est également revenu sur les autres pistes potentielles, lui qui ne manquait pas de courtisans : « Au tout départ, il n’y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, Lens est venu, et on a réussi à s’entendre. Ce mercato a aussi été particulier avec les Saoudiens qui sont arrivés sur le marché. Mais non, franchement, ça ne m’a pas trop traversé l’esprit parce que je me suis toujours dit que ça serait bien de rester en France. »

Un discours plutôt mature, pour un homme de 20 ans.

