Eddie Howe : « La peur de l’échec est une motivation  »

« Howe can we win ? »

A la veille du choc face au Paris Saint-Germain, Eddie Howe ne fanfaronne pas. Après la victoire éclatante de ses troupes à l’aller à Saint James Park, le boss des Magpies s’attend à une autre soirée, face à un PSG revanchard : « Ce sera un énorme moment dans notre saison. On va avoir besoin de chaque goutte de motivation ou d’énergie pour ce genre de rencontre, on doit vraiment tout donner ». Alors que son équipe patine à l’extérieur, l’entraîneur a même changé ses habitudes en organisant un entrainement lundi soir au Parc des Princes.

Privé de nombreux joueurs à cause de blessures, Eddie Howe n’entend toutefois pas se cacher, après la démonstration d’intensité du match aller : « Il nous faut différents outils pour des matches différents, une de nos forces a été l’intensité, mais on a d’autres façons d’opérer en fonction des matches. […] La peur de l’échec est une motivation dans n’importe quelle compétition, éviter ce sentiment de perdre, ça s’applique à ce match. La motivation ne pourrait pas être plus grande… On veut marquer les esprits et être en Ligue des champions aussi longtemps qu’on peut. »

Et pourquoi pas envoyer le PSG en C3.

Pronostic PSG Newcastle : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des champions