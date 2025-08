Dortmund peine à recruter à cause de la rénovation de sa cuisine

« Ah non, ça c’est nous, et Schmidt ! »

Parce que quand l’appétit va, tout va et qu’il faut bien manger pour concurrencer le Bayern Munich, Dortmund a décidé de refaire sa cuisine cet été. Pour concocter les meilleurs plats et nourrir l’ogre Niklas Süle, les Allemands ont, selon Bild, dépensé plus de 11 millions d’euros. Une grosse dépense pour le club de Nico Kovac, équivalente à leur quatrième recrue la plus chère de l’été après Jobe Bellingham (30 M), Yan Couto (20 M) et Daniel Svensson (12 millions).

Des installations de cuisine obsolètes et non conformes

En vérité, les Schwarzgelben auraient subi un petit coup de pression de la part de l’inspection du travail. Il y a un an, après avoir visité le Signal Iduna Park, cette dernière auraient affirmé que l’ensemble des installations de cuisine était obsolète et non conforme. Comme tout restaurant qui se respecte, le Borussia a décidé de passer à l’action en alignant les onze patates, empêchant le club d’être (très) actif sur le marché des transferts, contrairement au Bayern.

À défaut de gagner des titres, on va bien manger à Dortmund.

