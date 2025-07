Ce que le transfert de Luis Díaz au Bayern dit de l’évolution du mercato en Bundesliga

En échange de 75 millions d’euros, Luis Díaz est devenu un joueur du Bayern Munich et – accessoirement – la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga. Jadis vu comme un garde-fou dans la jungle des transferts aux montants délirants, le championnat allemand semble doucement rentrer dans le rang. À moins qu’il ne s’agisse que d’une illusion ?

Après avoir officialisé son arrivée au Bayer Munich ce mercredi, Luis Diaz sera-t-il aligné dès ce samedi face à l’Olympique lyonnais. On en saura alors davantage sur le rôle que le Colombien devrait jouer au sein de l’effectif de Vincent Kompany. À gauche, à la place de Kingsley Coman ? Derrière Harry Kane, pour pallier le futur départ de Thomas Müller et la blessure longue durée de Jamal Musiala ? Encore un peu de patience. D’ici là, l’heure est à la critique de son transfert. Son très coûteux transfert : 75 millions d’euros (bonus compris), ce qui fait de l’ailier colombien de 28 ans la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga, derrière Theo Hernandez (80 millions) et Harry Kane (100 millions). Et ce, alors que l’ancien président du Bayern Uli Hoeness avait déclaré en 2019 qu’ « aucun joueur au monde ne vaut 100 millions d’euros », en référence aux transferts de Neymar et Ousmane Dembélé.

Un insatiable ogre bavarois

Le point commun entre ces trois joueurs ? Ils ont tous été recrutés par le même club – sans surprise – le Bayern Munich. Depuis quelques saisons, le Rekordmeister a en effet brisé un tabou en vigueur outre-Rhin, qui semblait interdire aux clubs de dépenser des sommes délirantes pour s’offrir les services d’une recrue. Ainsi, à l’été 2017, bons nombres d’observateurs s’étaient étranglés lorsque le Bayern avait cassé sa tirelire pour s’offrir Corentin Tolisso qui, contre 41,5 millions d’euros (hors bonus), devenait le joueur le plus cher de l’histoire du championnat. Oui, oui, Corentin Tolisso, le bon espoir français de l’Olympique lyonnais de l’époque.

Évidemment, la somme paraîtrait dérisoire en Angleterre, mais en Bundesliga, le montant transfert du milieu de terrain apparaissait comme démentiel. Un peu comme celui de Luis Diaz aujourd’hui. Au terme de ses quatre ans de contrats, le Colombien aura 32 ans et il apparait impossible de réaliser une plus-value à la revente. Mais entre-temps, de l’eau a coulé sous les ponts. Solidement installé dans l’élite allemande, le RB Leipzig a fini par craquer en dépensant à la hauteur de ses moyens. Son mercato 2023, qui a notamment vu débarquer Loïs Openda et Castello Lukeba, s’élève à 155,5 millions d’euros. Un record en Allemagne pour une campagne de recrutement estival.

Le vrai prix des bonnes choses

Malgré tout, c’est bel et bien le Bayern qui est venu transformer le game en profondeur : sur les 10 recrues entrantes les plus chères de la Buli, 8 ont signé chez le Rekordmeister (les deux autres étant Xavi Simons à Leipzig en 2024 – 50 millions – et Julian Draxler à Wolfsburg en 2015 – 43 millions). Après s’être taillé une vilaine réputation en pillant les pépites de ses adversaires, le club munichois change désormais de dimension et n’hésite plus à vider son PEL chaque été pour concurrencer ses vrais rivaux, ceux du gratin européen.

Est-ce qu’il vaut 80 millions ? Est-ce qu’il les vaut ? Max Eberl, à propos de Nick Woltemade

Hormis l’accident de l’exercice 2023-2024 qui avait vu le Bayer Leverkusen triompher après onze ans de règne sans partage, le Bayern Munich prouve – sans surprise – que sa stratégie de gros plein d’sous fonctionne. Sans que l’on ne constate pour autant un effet de ruissellement sur le reste de la Bundesliga. Déjà, parce que les autres clubs possèdent des moyens financiers bien plus limités (dû notamment à la persistance de la règle du 50+1 qui bloque les méga-transferts sur le modèle anglais), mais aussi parce qu’au fond, la philosophie allemande reste celle du gestionnaire prudent : acheter un joueur sans prendre de risque pour le revendre avec un bénéfice maximal et, en parallèle, faire monter en équipe-première des talents formés sur place. Une stratégie qui contribue à l’enfermer dans son statut de championnat-tremplin, mais ceci est un autre débat.

Toujours est-il que le changement de braquet opéré par le Bayern finit paradoxalement par se retourner contre lui. Alors que la direction bavaroise va devoir prouver que son récent investissement de 75 plaques n’était pas un panic-buy, le directeur sportif du club Max Eberl se voit rattraper par une question rhétorique prononcée lors de la Coupe du monde des clubs : « Est-ce qu’il vaut 80 millions ? Est-ce qu’il les vaut ? » Dans le viseur, Nick Woltemade, révélation du dernier Euro espoirs et vainqueur de la Coupe d’Allemagne avec Stuttgart. Pour sa pépite, le club souabe exige 80 millions et a refusé deux offres consécutives du Bayern à hauteur de 40, puis 50 millions (hors bonus). Si la seconde avait été validée, Woltemade serait devenu le transfert intra-Bundesliga le plus cher de l’histoire. Mais quitte à jouer au poker, autant y aller à fond. Après tout, il n’y a pas de raison que le Bayern soit le seul à s’amuser.

