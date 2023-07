Des joueuses zambiennes témoignent contre leur sélectionneur, accusé d’agressions sexuelles

Glaçant.

Le quotidien espagnol Sport a recueilli de manière anonyme des témoignages de joueuses zambiennes qui accusent le sélectionneur Bruce Mwape d’agression sexuelle. Ce dernier est déjà sous le coup d’une enquête pour ce motif, comme l’avait révélé le quotidien britannique The Guardian. Les témoignages sont accablants et s’ajoutent à ceux déjà dévoilés dans les médias britanniques. « Il veut coucher avec presque tous les membres de l’équipe », « elles doivent dire oui à tout », « il leur fait constamment comprendre qu’il est au-dessus d’elles, et pas dans la relation hiérarchique d’un entraîneur avec ses joueurs » , rapporte Sport.

Bruce Mwape est en poste depuis 2018 et malgré ces accusations, il exerce toujours. L’enquête est en cours, alors que la sélection zambienne est au cœur de plusieurs affaires. En plus des accusations d’agressions sexuelles, il a été révélé que les joueuses n’étaient pas payées. Grace Chanda, une des joueuses à la tête des protestations pour ce motif, a même été écartée du groupe.

Pour leur entrée en lice dans ce Mondial, les Zambiennes se sont vues infliger un 5-0 par le Japon, finalement pas la chose la plus violente dans cette histoire.

