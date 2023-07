L’entraîneur de la Zambie féminine accusé d’abus sexuels sur ses joueuses

D’après des informations du Guardian, l’entraîneur de l’équipe de Zambie féminine, Bruce Mwape, est accusé d’abus sexuels sur ses joueuses. En effet, celui qui est arrivé à la tête de la sélection en 2018 a déjà été accusé dans une enquête envoyée par l’Association de football de Zambie (FAZ) à la FIFA. Et il y a quelques jours, c’est une source proche des joueuses – qui a souhaité garder l’anonymat – qui a balancé les coulisses de la sélection : « S’il [Mwape] veut coucher avec quelqu’un, vous devez dire oui. C’est normal que l’entraîneur couche avec les joueuses de notre équipe. Elles sont menacées de sanctions s’ils osent dire quoi que ce soit sur ce qui s’est passé. ». Le technicien de l’équipe U17 ferait également partie de l’enquête, pour les mêmes raisons.

Le président de la FAZ, Adrian Kashala a déclaré : « Bien que nous n’ayons aucune trace de plaintes officielles de qui que ce soit sur ces allégations, nous considérons ces allégations comme très sérieuses et avons ouvert une enquête à ce sujet ». Une enquête qu’il n’aurait pas souhaité garder pour lui et qu’il a préféré déléguer à la FIFA et la police zambienne. La sélection africaine jouera son premier match de la Coupe du monde féminine qui débute le 20 juillet face au Japon, le 22 juillet.

La Zambie marche sur la Côte d'Ivoire et se qualifie pour la CAN