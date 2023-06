Dembélé : « Il n’y avait et il n’y a rien avec le PSG »

Le directeur sportif du Winchester FC sort enfin du silence.

Dans une interview accordée ce samedi à Marca, Ousmane Dembélé met les points sur les « i ». L’attaquant français n’a pas du tout l’intention de quitter le FC Barcelone : « Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu’en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l’équipe et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. (…) L’équipe est une famille. Je me sens très bien avec l’équipe et avec tout le monde. »

L’ancien Rennais revient au passage sur les négociations de la saison dernière, et le poker menteur entre son clan et le club catalan : « C’est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à un moment ou à un autre. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses se passent mieux que d’autres, mais c’est le football. C’est comme dans Football Manager ou FIFA. » Pour finir, Ousmane Dembélé a mis les choses au clair avec le PSG : « Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c’est un club français, mais il n’y avait et il n’y a rien avec le PSG. »

Comme quoi on peut être souvent en retard et remettre les pendules à l’heure.

