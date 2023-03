Claude Simonet, ancien président de la FFF, est décédé

Le plus beau palmarès d’un président de la FFF.

Président de la Fédération française de football entre 1994 et 2005, Claude Simonnet s’est éteint ce mercredi, a annoncé sa famille. Âgé de 94 ans, le Nantais a connu en tant que patron du foot français le titre de champion du monde 1998 et de champion d’Europe 2000. Ancien gardien de but amateur, Simonet a porté à plusieurs reprises le maillot de Nantes entre 1955 et 1960. C’est à la fin de sa carrière de joueur qu’il a intégré les instances, au début des années 1970, jusqu’à devenir président de la FFF quatorze années plus tard. Après avoir cumulé deux mandats, il a été remplacé en 2005 par Jean-Pierre Escalette.

La FFF n’a pas encore réagi à cette disparition.

Noel Le Graët aurait favorisé ses proches pour la finale du Mondial 2022