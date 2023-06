Chilavert sur Mbappé : « Ici, il serait un joueur moyen »

Vendredi, on a vu que même contre Gibraltar…

Invité vendredi dans l’émission argentine Futbol de los grandes, José Luis Chilavert est revenu sur la réflexion faite par Kylian Mbappé à propos du foot sud-américain, juste avant la Coupe du monde. « J’aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito, ou jouer à l’extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu’il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le cou, nous pouvons le contrôler calmement », a lancé l’ancien portier du RC Strasbourg.

« L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent », avait alors jugé Mbappé sur TNT Sports. Une remarque qui ne s’est donc pas effacée de l’esprit de celui qui n’a même pas su récolter plus de 2% aux élections présidentielles paraguayennes, en avril dernier.

Tout le monde n’est pas George Weah.

