Pronostic Paraguay Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

La Colombie enchaîne face au Paraguay

Dans ce championnat qualificatif pour le prochain Mondial, le Paraguay et la Colombie ont des chances de retrouver cette Coupe du Monde, élargie à 48 équipes. Actuellement, la Albirroja se trouve en 7e position avec 5 points, une place qui permet de disputer les barrages, avec le même nombre de points que l’Equateur (6e). Sur leur début de parcours, les Paraguayens se sont inclinés par deux fois, à chaque fois en déplacement contre l’Argentine et le Venezuela. En revanche, le Paraguay se montre solide à domicile avec un nul contre le Pérou (0-0) et une victoire contre la Bolivie (1-0). En fin de semaine passée, la Albirroja est allée chercher un nul au Chili (0-0). Solide, le Paraguay a seulement encaissé 2 buts (il partage la meilleure défense avec l’Argentine et le Venezuela) mais pêche sur le plan offensif avec 1 seul but inscrit. Lors du dernier match, Rojas s’est fait expulser et manquera donc ce rendez-vous.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Colombie réalise une très bonne entame de campagne de qualification. En effet, los Cafeteros se trouvent en 3e positon avec seulement 3 points de retard sur le leader uruguayen. Victorieux de son 1er match face au Venezuela (1-0), les Colombiens ont ensuite enchaîné 3 matchs nuls face au Chili (0-0), l’Uruguay (2-2) et l’Equateur (0-0). Le week-end dernier, la Colombie a réalisé un petit exploit en renversant le Brésil (2-1). Lors de cette rencontre joué à domicile, les Colombiens se sont rapidement retrouvés menés mais ont renversé la Seleção sur un doublé de Luis Diaz. Le joueur de Liverpool sortait d’une période compliquée sur le plan personnel, avec l’enlèvement de son père. Ce doublé lui a fait le plus grand bien mentalement devant son père en transe dans les tribunes. Après avoir battu le Brésil, les Colombiens devraient prendre le dessus sur le Paraguay souvent inoffensif.

► Le pari « Victoire Colombie » est coté à 2,21 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 221€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Diaz buteur » est coté à 3,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 385€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Paraguay – Colombie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Paraguay Colombie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

US Thionville-Lusitanos : le tour du bout du monde