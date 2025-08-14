Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota

La bonne nouvelle de la journée.

Ce n’est pas un secret, Chelsea a amassé un joli pactole après son succès en Coupe du monde des Clubs contre le Paris Saint-Germain, avec plus de 98 millions d’euros remportés. Mais les Blues ont décidé de réaliser un bien joli geste dans les prochains jours. Comme annoncé par The Athletic, les Londoniens s’apprêtent à donner plus de 15 millions d’euros (environ 500 000 euros par joueur) à la famille de Diogo Jota et Andre Silva, après leur tragique décès en juillet dernier.

Une décision prise par les joueurs et le club

Après les hommages de Liverpool et Wolverhampton, Chelsea rentre dans la danse en faisant un gros don. Selon le média américain, la décision a été prise d’un accord commun entre les joueurs et le club londonien. De quoi nous redonner du baume au cœur en cette canicule étouffante.

On a trouvé une utilité à la Coupe du monde des amicaux finalement.

