S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota

RFP
Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota

La bonne nouvelle de la journée.

Ce n’est pas un secret, Chelsea a amassé un joli pactole après son succès en Coupe du monde des Clubs contre le Paris Saint-Germain, avec plus de 98 millions d’euros remportés. Mais les Blues ont décidé de réaliser un bien joli geste dans les prochains jours. Comme annoncé par The Athletic, les Londoniens s’apprêtent à donner plus de 15 millions d’euros (environ 500 000 euros par joueur) à la famille de Diogo Jota et Andre Silva, après leur tragique décès en juillet dernier.

Une décision prise par les joueurs et le club

Après les hommages de Liverpool et Wolverhampton, Chelsea rentre dans la danse en faisant un gros don. Selon le média américain, la décision a été prise d’un accord commun entre les joueurs et le club londonien. De quoi nous redonner du baume au cœur en cette canicule étouffante.

On a trouvé une utilité à la Coupe du monde des amicaux finalement.

BlueCo à Strasbourg : essayer la multipropriété, ce n'est pas encore l'adopter

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine