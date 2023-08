Chelsea et la Juventus travaillent sur un échange entre Lukaku et Vlahović

Ils vont se faire des amis.

On ne peut pas dire que Romelu Lukaku et Dušan Vlahović soient les deux joueurs les plus appréciés du circuit durant ce mercato estival. Le premier, récent finaliste de la Ligue des champions avec l’Inter, a réussi à décevoir les supporters nerazzurri et, en particulier, son compère d’attaque Lautaro Martinez, en faisant le forcing pour quitter San Siro et rejoindre la Juventus. Le Belge était prêté par Chelsea la saison dernière et est toujours sous contrat. Le deuxième, en partance de la Juve et un temps annoncé au Paris Saint-Germain, a reçu un accueil glacial des supporters parisiens, menaçant de lui couper trois doigts en raison de prises de position nationalistes jugées tendancieuses.

Finalement, les destins de Romelu Lukaku et Dušan Vlahović pourraient bien être liés. Selon les informations de Sky Sport, Chelsea et la Juventus envisageraient ainsi un échange entre les deux attaquants. Dans les faits, les Blues veulent surtout se débarrasser de Lukaku en optant pour le Serbe. La Vieille Dame réclame 50 millions d’euros, alors que les dirigeants londoniens aimeraient dépenser entre 30 et 40 millions d’euros.

Entre un club suspendu et l’autre pas au niveau, aucun ne jouera de toute façon en coupe d’Europe.

Les supporters de la Juve ne veulent pas de Lukaku