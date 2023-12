Caen renverse Annecy en trois minutes

FC Annecy 1-2 SM Caen

Buts : Ntamack (20e) pour le Fécé // Mendy (77e), Autret (80e) pour les Malherbistes

Rien ne sert de courir…

Pour clôturer la dix-septième journée de Ligue 2, le SM Caen a piégé Annecy sur sa pelouse en remontant une situation mal embarquée (1-2). Grâce à un gros tempo imprimé dès le coup d’envoi, les Hauts-Savoyards ont d’abord asphyxié les Caennais dans leur camp. La frappe en angle fermé de Jonathan Kodjia oblige Anthony Mandrea à s’employer (7e), avant que la tête de François Lajugie ne frappe la transversale (15e). Samuel Ntamack reprend ensuite parfaitement le « centre reprise de volée » de Steve Shamal afin de concrétiser la domination du Fécé (1-0, 20e). Derrière, Annecy a reculé et a permis le réveil caennais.

Alexandre Mendy, davantage trouvé malgré la défense repliée, s’est ainsi retrouvé seul au second poteau, mais Jonathan Gonçalves et ses trois coéquipiers venus épauler Florian Escales sur la ligne l’ont empêché d’égaliser (58e). Le gardien n’aura pas besoin d’aide pour claquer la tête de Romain Thomas (67e) et repousser le tir de Godson Kyeremeh (71e). De plus en plus au bord de à la rupture, les Annéciens craquent sur une erreur de François Lajugie, qu’Alexandre Mendy a sanctionnée à sa manière, en une touche (1-1, 77e). Conquérants, les Caennais ont continué d’appuyer là où ça fait mal pour faire la différence dans la foulée grâce à une tête décroisée de Mathias Autret (1-2, 80e). Cette victoire – la deuxième consécutive – est la première à l’extérieur depuis août dernier pour le SM Caen.

Super Seube.

Annecy (4-4-2) : Escales – Delphis, Lajugie, Gonçalves (Soukouna, 83e), Jean – Shamal (Bengueddoudj, 65e), Billemaz (Larose, 83e), Adeline, Kandil – Ntamack (Testud, 65e), Kodjia (Caddy, 46e). Entraîneur : Laurent Guyot.

Caen (4-2-3-1) : Mandréa – Henry, Traoré, Thomas, Coeff (Meddah, 81e) – Daubin (Debohi, 72e), Lebreton (Le Bihan, 81e) – Autret, Brahimi (Kyeremeh, 64e), Abdi – Mendy. Entraîneur : Nicolas Seube.

