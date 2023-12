Pronostic Annecy Caen : Analyse, cotes et match de Ligue 2

Annecy résiste à Caen

Repêché 48h avant le lancement de la saison, Annecy tente de faire bonne figure pour jouer le maintien. A l’orée de cette journée, le club haut-savoyard se trouve en 13e position avec 3 points de plus que le premier relégable. Malgré une entame intéressante, les joueurs de Laurent Guyot restent sous la menace de la zone rouge. Après avoir connu un passage laborieux au cours duquel Annecy ne s’est imposé qu’une seule fois en 7 journées, le club haut-savoyard a profité de la Coupe de France et de son succès sur l’ES Fos pour repartir de l’avant. Une logique pour le demi-finaliste de l’an passé. En effet, les partenaires de Pajot ont ensuite dominé Ajaccio (2-0) et sont allés chercher le nul à Valenciennes (0-0). Lors de cette rencontre, le capitaine d’Annecy a été exclu et manquera donc la réception de Caen.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le stade Malherbe est parti sur les chapeaux de roue mais a inexplicablement connu un gros coup d’arrêt. Il lui aura fallu attendre 12 journées pour renouer avec le succès, le week-end dernier. Lors du succès obtenu à domicile face à Bastia (1-0), le 1er pour Nicolas Seube, la décision est venue d’Alexandre Mendy, auteur de son 11e but. En déplacement en revanche, le stade Malherbe n’est pas au mieux avec 6 matchs sans la moindre victoire. De 1er, le club normand est passé à la 12e place. Comme Annecy, Caen ne compte que 3 points de plus que le 1er relégable. Dans cette affiche entre mal classés, les deux formations devraient être très proches avec un léger avantage à Annecy à domicile.

► Le pari « Victoire Annecy ou match nul » est coté à 1,39 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 178€ (278€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 500€ (600€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Annecy – Caen :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Annecy Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !