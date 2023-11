Caen nomme une légende sur son banc

Arrêtez tout, c’est le retour d’une légende !

Jamais les Caennais n’auront été aussi heureux de devoir virer leur coach. En grande délicatesse en championnat, avec une seizième place et surtout aucune victoire depuis la fin de mois d’août, le Stade Malherbe de Caen a trouvé son nouvel entraîneur. Jean-Marc Furlan mis à l’écart en début de mois, c’est Patrice Sauvaget qui assurait l’intérim depuis. Mais selon les informations de France Bleu Normandie, c’est Nicolas Seube qui devrait désormais reprendre la direction des opérations et être nommé entraîneur de la formation caennaise.

Avec plus de 500 matchs disputés sous les couleurs du club, Seube est une véritable légende de Malherbe, et opérait déjà au sein du centre de formation, dont il était jusqu’ici directeur. Pas encore titulaire du BEPF, le diplôme qui permet de coacher en professionnel, Seube coûtera 12 500 euros par match à son club, a minima jusqu’au mois d’avril, où ce dernier aura une chance de le passer. En 2022, déjà directeur du centre de formation, il était à la base du parcours des jeunes Rouge et Bleu, jusqu’en finale de coupe Gambardella, alors qu’il coachait aussi de l’équipe réserve depuis deux ans.

Le SM Caen vient de gagner en sympathie auprès de tous les amoureux du foot français.