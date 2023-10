C1 asiatique : l’Iran et l’Arabie saoudite jouent l’apaisement, après le forfait d’Al-Ittihad

La diplomatie à la rescousse.

Alors que Karim Benzema, N’Golo Kanté et leur équipe d’Al-Ittihad ont refusé de jouer lundi, sur la pelouse de Sepahan (Iran) en Ligue des champions asiatique, les deux pays ont tenté d’apaiser les tensions. La cause de ce forfait : la présence sur le bord de la pelouse d’une statue du général Qassem Soleimani, commandant des Gardiens de la Révolution. « Nous leur avons demandé de la déplacer avant de rentrer sur le terrain pour l’échauffement mais ils ne l’ont pas fait. L’équipe est donc retournée dans les vestiaires », avait justifié un responsable d’Al-Ittihad.

Cet incident, survenu alors que les équipes saoudiennes ont accepté de revenir jouer en Iran pour la première fois depuis 2016, intervient dans un contexte géopolitique toujours tendu entre les deux puissances du monde arabe, qui ont repris leurs relations diplomatiques dans l’année. « Moi et le ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite avons été en contact » », a assuré mercredi le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian.« Les relations entre Téhéran et Ryad avancent dans la bonne direction et nous ne devrions pas permettre que le sport devienne un levier politique entre les mains de l’un ou l’autre camp », a-t-il ajouté.

Les deux camps ont fait savoir qu’ils voulaient que le match soit reprogrammé.

La Fédération saoudienne soutient Al-Ittihad dans son boycott