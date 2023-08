Bukayo Saka : « Lire la Bible a changé mon état d’esprit »

Aussi doué en interview que sur le terrain.

Dans un long entretien accordé à France Football, Bukayo Saka – auteur 15 buts et 11 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues – est revenu sur son enfance, l’Académie d’Arsenal et ses ambitions. Mais l’ailier de 21 ans, qui « a toujours eu l’impression d’être malin » à l’école a aussi évoqué deux choses primordiales à ses yeux, à commencer par la foi. « J’ai foi en Dieu, beaucoup, et en moi. Avoir cette détermination de vouloir réussir quelque chose de grand fait que je ne me suis jamais imposé de limite », explique la pépite des Gunners.

Bukayo Saka, le prodige d’Arsenal, est un garçon discret et introverti. Mais ces traits de personnalité cachent un gros caractère, qu’on a eu la chance de découvrir avec @BackoTheDoc. Entretien à lire dans @francefootball et ici en version web. https://t.co/vKclYwVtsB pic.twitter.com/g7QrDkszyY — Antoine Bourlon (@AntoineBourlon) August 11, 2023

« (La Bible), ça compte beaucoup. J’ai plusieurs versets en tête, pas forcément un seul, alors je ne saurais vous dire lequel je préfère. Ils me servent pour mes problèmes du quotidien. Lire la Bible a changé mon état d’esprit. Ça m’aide. C’est positif. » L’international anglais a aussi évoqué ses origines et ses projets pour le Nigeria, dont est originaire sa famille : « Je suis en train de prendre conscience, aussi, que ma voix compte. Je crois que je peux en faire plus, d’ailleurs. J’étais au Nigeria il y a peu, la terre de mes parents, et, là-bas, je veux faire plus. J’y suis très lié. Jeune, j’y suis beaucoup allé mais je n’étais pas vraiment en âge de tout voir et de tout comprendre. C’était un voyage qui me tenait à cœur, cet été. Je voulais avoir cette connexion avec les gens. »

Le futur George Weah ?

220€ à gagner avec Arsenal & Strasbourg - Lyon (100€ de bonus DIRECT à récupérer)