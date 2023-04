Brecht Dejaegere : « Peu de finales ont été aussi convaincantes que la nôtre »

Carnet rose.

Large vainqueur de Nantes en finale de la Coupe de France ce samedi, le Téfécé a mis fin à 66 ans de disette dans la compétition. Euphorique, Brecht Dejaegere a donné le top départ des festivités face aux journalistes : « On a du mal à redescendre de notre nuage. Dans l’histoire, je pense qu’il n’y a pas beaucoup de finale qui ont été aussi convaincantes que la nôtre. On est restés modestes et concentrés même en seconde période, a livré l’ancien homme de base de La Gantoise. On a rien laissé au hasard, et ça s’est vu sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur dans les matchs comme ça. La communion, c’est magnifique ! Je me souviens de mon premier match au Stadium, il n’y avait que 4 000 personnes. Déjà à 0-0 on entendait que nos supporters. Maintenant on va danser, boire, ça va être le feu au Capitole. J’ai déjà perdu deux finales en Belgique auparavant, alors maintenant je vais savourer. C’est un conte de fées. On est fiers de ce qu’on a réalisé. »

Ne pas aBrechter les souffrances de ses adversaires, tout un concept.

