Berghuis frappe un supporter supposé raciste

Définitivement une journée à oublier.

Après le revers de l’Ajax Amsterdam face à Twente dimanche lors de la dernière journée d’Eredivisie (3-1), Steven Berghuis s’en est pris violemment à un supporter adverse qui aurait proféré des insultes racistes envers Bryan Brobbey, l’un de ses coéquipiers, avant de monter dans le bus des joueurs.

Steven Berghuis punched a Twente fan after he allegedly yelled “cancer blackie” at Berghuis’ Ajax teammate Brian Brobbey.

