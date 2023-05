Benfica bat Braga et accentue son leadership

Benfica 1-0 Braga

But : Rafa (67e)

Douze frappes à une, et un seul tir cadré.

Telles étaient les étranges statistiques à la pause de la rencontre opposant Benfica et Braga, un match comptant pour la 31e journée de Primeira Liga. Sans parler de la possession de balle, largement en faveur des locaux qui ont monopolisé la sphère pendant plus de 65% du temps en première période. Pas pour rien que le club de Lisbonne est leader du championnat et que les visiteurs, toujours troisièmes après avoir concédé une défaite logique sur la plus courte des marges, ont peu d’espoir de terminer devant (neuf unités de retard, désormais, et une différence de buts moins avantageuse).

Le remplacement de Borja par Sequeira dès l’entracte n’a rien changé à l’affaire, celui de Medeiros par Pizzi à l’heure de jeu non plus et le second acte n’a donc pas paru beaucoup plus palpitant que son petit frère. Surtout pour l’outsider du soir, en réalité, qui a d’abord été sauvé par le poteau sur une tentative de Ramos et qui a ensuite encaissé une réalisation de Rafa sur une contre-attaque rondement menée : lancé en profondeur par l’intermédiaire de Neres qui a sorti une passe exquise, le Portugais n’a pas tremblé devant les cages de Matheus et a remporté son face-à-face (avant d’en gâcher un autre, un peu plus tard).

Une cerise sur le gâteau pour Schmidt et ses commis, malgré une balle d’égalisation loupée pour Banza.

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos – Aursnes, Silva, Otamendi, Grimaldo – Neves, Chiquinho – Neres (Guedes, 81e), Rafa, Mário (Luis, 88e) – Ramos (Musa, 76e). Entraîneur : Schmidt.

Braga (4-4-2) : Matheus – Gómez (Djalo, 82e), Niakaté, Tormena, Borja (Sequeira, 46e) – A. Horta (Banza, 75e), Racic (Gorby, 82e), Medeiros (Pizzi, 66e), Bruma – R. Horta, Ruiz. Entraîneur : Jorge.

