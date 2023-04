Pronostic Inter Milan Benfica : Analyse, cotes et prono du quart de finale retour de Ligue des champions

100€ offerts en CASH pour parier sur Inter Milan – Benfica

Nos pronostics Inter Milan – Benfica

L’Inter solide en C1, pas en Serie A

L’Inter a deux visages cette saison : un décevant en Serie A et un autre bien plus convaincant en Europe. Tombé dans un groupe extrêmement relevé en C1 avec le Bayern et le FC Barcelone, le club intériste avait su tirer son épingle du jeu pour se qualifier pour les 8es de finale où il s’est défait du FC Porto (1-0 en cumulé). Après avoir affronté l’équipe de Conceiçao, l’Inter retrouve une autre équipe portugaise en quart de finale avec le Benfica. Alors que l’on annonçait le pire pour les Italiens au stade de la Luz, la bande à Inzaghi s’est montrée diablement efficace pour faire la différence sur ses temps forts. Barella et Lukaku ont permis aux Nerazzurri de repartir du Portugal avec deux buts d’avance (score final 2-0). Ce parcours contraste avec celui de Serie A où la formation intériste se trouve en 5e position avec 2 points de retard sur le Milan AC. Avec une seule victoire lors des 7 dernières journées de Serie A, Inzaghi conserve le soutien de ses dirigeants du fait de son périple européen. Le week-end dernier, les partenaires de Brozovic ont connu une nouvelle désillusion avec un revers face à Monza (0-1).

Le Benfica est-il en train de lâcher

Battu une seule fois à domicile cette saison avant son quart de finale aller face à l’Inter, le Benfica a reçu une claque avec le résultat final (0-2). Depuis le début de sa campagne européenne, la formation portugaise n’avait pas connu la défaite. Sorti premier d’une poule relevée avec le PSG et la Juventus Turin, le Benfica avait ensuite facilement dominé le Club Bruges (7-1 en cumulé) en 8e de finale. Largement en tête de son championnat jusque-là, le club portugais a vu son avance fondre lors des deux dernières journées. En effet, les partenaires d’Otamendi ont tout d’abord été battus dans le choc face au FC Porto (1-2), quelques jours avant son 1/4 de finale aller, avant de s’incliner à la surprise générale sur la pelouse de Chaves (0-1) le week-end dernier. 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues donc pour Benfica qui ne compte plus que 4 points d’avance sur le FC Porto en championnat, alors qu’il reste encore 6 matchs à disputer.

Inter – Benfica : peu de changements attendus par rapport à l’aller

L’Inter récupère Calhanoglu par rapport au match aller. Inzaghi devrait s’appuyer sur un XI classique avec Onana dans les buts. Ensuite, le coach italien devrait s’appuyer sur sa défense à 3 avec Darmian, Acerbi et Bastoni. Les postes de piston devraient être dévolus à Dimarco et Dumfries et l’animation du milieu de terrain aux Brozovic, Barella et Mkhitaryan. La question principale concerne l’attaque pour savoir qui épaulera Lautaro Martinez. Buteur à l’aller sur penalty et lors du succès contre Porto, Lukaku n’est pas sûr d’être l’hereux élu, lui qui est souvent remplaçant dans les gros matchs ces derniers temps. Le Belge n’a pas retrouvé la complicité qu’il partageait lors du titre en Serie A avec le champion du Monde albiceleste. De plus, le Toro argentin doit passer un palier en Ligue des Champions puisqu’il n’a inscrit que 3 buts lors des 3 dernières campagnes. En face, le Benfica arrive à Milan, une nouvelle fois sans son latéral droit titulaire Bah et son ancien Parisien Draxer qui n’est jamais parvenu à s’imposer dans le XI de Schmidt.

Les compo probables : Inter : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Brozovic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez, Dzeko (ou Lukaku).

Benfica: Vlachodimos – Gilberto Junior, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo – Luis, Chiquinho – João Mario, Rafa Silva, Aursnes – Gonçalo Ramos.

Un Inter en mode européen

Décevante en Serie A, l’Inter sait hausser le ton en Ligue des Champions. Bien placé pour intégrer le dernier carré, le club intériste compte sur sa solidité pour passer. Fort de son avance de deux buts, le club italien pourrait évoluer en contre-attaques. En 8e de finale retour, l’Inter avait fait le dos rond à Porto (0-0) grâce notamment à un Onana qui se sublime en C1. Inzaghi joue gros lors de ce quart de finale de C1 car son équipe souffre en Serie A. En cas de faux pas, le technicien italien pourrait perdre sa place. Transcendé sur la scène européenne, le club lombard devrait faire le job pour conserver son avance sur le club portugais qui vient de perdre ses 3 derniers matchs et qui attend le réveil des Joao Mario et Gonçalo Ramos.

