Jude Bellingham égale un record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

JB5 > CR7.

Buteur décisif pour offrir la victoire au Real Madrid samedi face à Getafe (2-1), Jude Bellingham connaît des débuts idylliques sous la tunique merengue. Avec cinq pions en quatre journées, le voilà devenu le deuxième joueur de la riche histoire du club à marquer lors de chacun de ses quatre premiers matchs officiels après un certain… Cristiano Ronaldo. Une rencontre au cours de laquelle tout le stade a entonné « Hey Jude » (chanson des Beatles) en son honneur, illustration supplémentaire de la place qu’il a déjà prise dans le cœur des supporters.

Jude Bellingham devient le 2e joueur de l'histoire à avoir marqué lors de ses 4 premiers matchs avec le Real Madrid en Liga après Cristiano Ronaldo en 2009 #RealMadridGetafe — Stats Foot (@Statsdufoot) September 2, 2023

« Quand le Bernabéu scandait mon nom, mes jambes tremblaient. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter tout cet amour. Je me donnerai toujours à 100%. Signer au Real Madrid est un rêve devenu réalité », savourait l’intéressé après le coup de sifflet final. Des éloges relayés devant la presse par Carlo Ancelotti : « Qu’il ait marqué à chaque match, c’est assez surprenant. Il peut atteindre les 15 buts sans problème, il l’a déjà fait l’année dernière avec Dortmund. […] Ce qui a changé, c’est qu’il bouge beaucoup, il fait plus de mouvements sans que le ballon n’entre dans la surface adverse. À Dortmund, il était plus habitué à recevoir entre les lignes. »

Même pas besoin de recruter un n°9 quand on a Bellingham.

