Barça-PSG : l’égalisation d’Ousmane Dembélé pour Paris

Encore lui.

Paris se relance encore une fois grâce à Ousmane Dembélé ! Plus en jambes depuis le début de leur supériorité numérique, les Parisiens égalisent finalement sur une nouvelle réalisation de leur ailier. Bradley Barcola, très bon sur ces 45 premières minutes, envoie un centre qui passe devant tout le monde, mais pas Dembélé, qui envoie une lourde frappe au deuxième poteau qui finit au fond des filets. Ce quart retour est relancé grâce à l’ennemi public numéro un du soir.

COMME À L'ALLER, OUSMANE DEMBÉLÉ ÉGALISE POUR LE PSG ! ⚡️

À 11 contre 10 et avec plus de 45 minutes à jouer, tout est possible pour Paris ! 👀#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/uW9HmeLi76

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2024