Avec son nouveau triplé, Serhou Guirassy brise un record

Robert dans le rétro.

Encore buteur, et auteur de son second triplé de la saison avec Stuttgart, Serhou Guirassy est inarrêtable et c’est Wolfsburg qui en a fait les frais (3-1), ce samedi. Avec ces trois pions supplémentaires dans sa besace de buteur, il porte déjà son total à 13 réalisations en championnat, un record en Bundesliga après 7 journées. L’ancien Rennais explose donc la marque de Robert Lewandowski, qui avait sévi à 11 reprises en 7 rencontres, sous les couleurs du Bayern Munich, lors de la saison 2019-2020.

13 – Serhou Guirassy scored his 13th goal of the season, setting a new Bundesliga record – every other player had managed a maximum of 11 goals after seven matchdays of a BL season. GOALrassy. @Guirassy_19 pic.twitter.com/OFuw2PDLVi — OptaFranz (@OptaFranz) October 7, 2023

Guirassy, qui a déjà dépassé son total de l’année dernière (11), n’est plus qu’à trois pions de mettre autant de buts que les deux derniers meilleurs buteurs de Bundesliga, Niklas Füllkrug et Christopher Nkunku. Grâce à l’attaquant le plus en forme d’Europe, Stuttgart figure en tête du championnat, avec six succès et une défaite, en attendant le résultat du Bayer Leverkusen face à Cologne, ce dimanche.

Il a mis plus de buts que Nice, Brest, Lille, Strasbourg, Le Havre, Montpellier, Toulouse, Marseille, Metz, Lens, Lorient, Clermont et Lyon.

Serhou Guirassy : la renaissance allemande