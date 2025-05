Au procès, la psychiatre de Maradona assure avoir fait « tout ce qu’elle pouvait »

L’un des procès les plus attendus de l’histoire du foot a démarré.

Accusée de négligence dans le cadre du procès sur la mort de Diego Maradona, la psychiatre Agustina Cosachov a été la première des sept professionnels de santé jugés dans cette affaire à témoigner, ce jeudi 8 mai. À la barre, la professionnelle de 40 ans a livré sa défense : « J’ai fait tout ce que je pouvais, et même plus », a-t-elle affirmé d’emblée, dans des propos relayés par l’AFP. Et d’ajouter : « Mon rôle et ma responsabilité ont été conformes à ma profession, psychiatre, et j’ai toujours agi avec la conviction totale que ce que je faisais était correct dans l’intérêt du patient ».

Cosachov et les sept autres soignants sont soupçonnés d’avoir failli dans le suivi médical de Maradona, mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d’une crise cardiorespiratoire. Au cœur du procès : le choix controversé d’une convalescence à domicile. Une décision validée, selon Cosachov, par l’entourage de la star. « On était tous sur la ligne d’une hospitalisation à domicile […] c’était très clair », a-t-elle martelé, précisant que les objectifs étaient « une consommation zéro d’alcool, et que le patient prenne ses médicaments de façon ordonnée ».

« Tous responsables », selon la fille du Pibe De Oro

Mais la psychiatre a pointé du doigt le prestataire de santé privé chargé de mettre en place ce dispositif. « J’ai commencé à relever des irrégularités et j’ai exprimé mon mécontentement », a-t-elle accusé, soulignant qu’elle n’était même « pas dans le groupe WhatsApp des soignants ». Et de conclure : « Ils ont tenté de se déresponsabiliser ».

À l’issue de l’audience, Dalma Maradona, fille de la légende, a exprimé son désarroi : « Je ne sais pas si cela va marcher, s’ils se renvoient la balle les uns les autres… Ils étaient tous responsables. »

Les sept accusés encourent entre 8 et 25 ans de prison à l’issue du procès.

