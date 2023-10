Antonio Conte ne veut pas rejoindre Naples

On ne peut pas Conte sur lui.

La situation de Rudi Garcia sur le banc de Naples est pour le moins incertaine. Alors que le champion d’Italie réalise un début de saison plus que moyen et que plusieurs joueurs ont déjà montré leur mécontentement envers l’ancien coach de l’OM, son avenir pourrait s’assombrir rapidement. Mais alors qu’Antonio Conte, libre depuis son licenciement de Tottenham au printemps dernier, serait la priorité du président du club Aurelio De Laurentiis, ce dernier ne semble pas intéressé. « J’entends des rumeurs insistantes de transfert qui m’associent avec des clubs importants, mais je répète que pour l’instant, il n’y a de mon côté que la volonté de continuer à attendre et à profiter de ma famille », a écrit le technicien italien sur son compte Instagram, visiblement peu enclin à rejoindre le Napoli ou tout autre grand club européen.

« Avec lui, je vis un mauvais moment. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise, avait lâché le président lors d’une table ronde ces derniers jours à propos de Garcia. Je prendrai les bonnes décisions le moment venu. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir. Toute décision hâtive est mauvaise. » De Laurentiis risque désormais de devoir activer d’autres pistes.

Le sauveur de Rudi Garcia ?

