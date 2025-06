Antoine Griezmann : « On s’attendait à faire le même match qu’au Parc »

Qué poutain d’chaleuw !

Balayé par le Paris Saint-Germain ce dimanche (4-0), l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à recréer son exploit du 6 novembre dernier, lorsque les Colchoneros étaient allés s’imposer chez le futur vainqueur de la Ligue des champions (1-2). « On s’attendait à faire le même match qu’au Parc », s’est pourtant défendu Antoine Griezmann après la rencontre. « Mais avec la chaleur, c’était un peu plus compliqué. Après, il y a eu deux, trois faits de jeu qui auraient pu tourner en notre faveur, sauf qu’ils ont finalement tourné à leur avantage. C’est le football, il faut continuer à travailler. » Quoi de mieux que d’ouvrir le robinet d’eau tiède pour mieux faire redescendre la chaleur justement ?

L’Atlético déjà en danger

Interrogé sur l’état d’esprit madrilène au moment d’affronter le club qui fait actuellement le plus parler de lui, Griezmann ne s’est pas spécialement déclaré « impressionné » par les troupes de Luis Enrique : « On les a déjà joués, on les a regardés parce qu’ils sont allés loin en Ligue des champions, donc on s’y attendait et on avait bien préparé notre match. C’est dommage. »

D’autant plus dommage qu’après ce revers d’entrée de jeu, cumulé à la victoire de Botafogo face à Seattle (2-1), l’Atlético est bon dernier du groupe B. Victoire quasi impérative ce jeudi face à Seattle pour continuer de croire à une qualification en huitièmes et perpétuer la propagation du Cholismo à l’étranger.

