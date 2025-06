Le PSG à la conquête du monde

Après l’Europe via la Ligue des champions, le PSG se lance à la conquête du monde, ce dimanche, avec un premier choc face à l’Atlético de Madrid en Coupe du monde des clubs. Une entrée en lice entre plongée dans l’inconnu et ambition de démontrer son nouveau statut.

Espérons pour les Colchoneros qu’ils auront bien fait leurs devoirs avant de retrouver le Paris Saint-Germain, ce dimanche (21h, heure française), au Rose Bowl de Pasadena. Car si beaucoup d’incertitudes entourent ce début de Coupe du monde des clubs, une chose est sûre : l’escouade de Luis Enrique n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe encore balbutiante que l’Atlético de Madrid était venu punir à l’automne au Parc des Princes. Entre-temps, le club de la capitale s’est mis à terroriser toute l’Angleterre (et l’Europe avec elle), fort d’une progression aussi soudaine qu’impressionnante. Avant de s’offrir un statut de champion d’Europe en écrabouillant l’Inter au terme d’une finale qui aura provoqué une hystérie collective dans toute la ville lumière, et au-delà. Un état de transe dont le peuple parisien n’est pas encore sorti, et dans lequel il se verrait bien replonger au fil de cette conquête des USA.

Régner en maîtres sur le monde

L’appétit vient en mangeant, paraît-il. Un adage que Willian Pacho, que l’on n’imagine pas forcément rassasié malgré tous les attaquants croqués cette saison, et toute sa clique se verraient bien illustrer au pays de l’Oncle Sam. Pouvoir rallier le Vieux Continent en clamant être à jamais les premiers vainqueurs de ce Mondial new look (et pas seulement au sein du football tricolore), voilà qui aurait de la gueule. « Nous sommes impatients de commencer les entraînements puis la compétition, lançait le chef de meute Luis Enrique dans des propos relayés par le site officiel du club, le pied à peine posé sur le sol américain. Avoir été sacrés champions d’Europe pour la première fois de l’histoire du club est incroyable pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, c’est le moment de retrouver la compétition et d’aller décrocher la Coupe du monde des clubs. »

Deux semaines à peine après le triomphe de Munich, les Rouge et Bleu savent parfaitement qu’ils tiennent là une occasion en or de frapper un grand coup avec une saison à 100% de réussite. « C’est un rythme de dingue. C’est comme ça, c’est le football et j’aime ça, clamait pour sa part Ousmane Dembélé dans les colonnes de France Football. Il faut continuer à travailler, à gagner des titres avec ce groupe, qui est tout jeune. C’est la mentalité de ce club, l’état d’esprit du coach aussi au quotidien. On a encore quatre ou cinq ans devant nous pour aller prendre un maximum de trophées. On va à la Coupe du monde des clubs pour gagner. »

Mission (pas) impossible

Touché avec l’équipe de France, le n°10 illustre toutefois malgré lui la difficulté de la tâche. Car pour les 31 autres concurrents engagés, le PSG est désormais l’équipe à abattre. À commencer par les autres cadors européens venus participer à la fête. Dépossédé de sa couronne continentale, le Real Madrid voudra forcément marquer les esprits face à cet intrus qui prend de plus en plus de place, tout comme le Bayern Munich, qui l’a vu être sacré dans son stade. Sans oublier l’Inter bien sûr, qui a forcément traversé l’Atlantique avec sa fierté, et tous les autres. Pour une fois, la chasse au vainqueur sortant est lancée avant même le début de l’été, et non quand les beaux jours touchent à leur fin et que les soirées du mardi et mercredi soir reprennent leurs droits aux quatre coins de l’Europe.

Mais aussi parce qu’à quelques heures de retrouver le pressing étouffant et l’intensité de tous les instants des Parisiens, l’inconnue est grande concernant l’état physique et mental des troupes. Après une trêve internationale passée à lutter pour la Ligue des nations ou des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, dans quel état les organismes sont-ils ? Si Dembélé est le seul joueur officiellement forfait, difficile d’imaginer que les jambes ne soient pas un peu lourdes. L’euphorie des dernières semaines peut-elle porter les joueurs ? Parviendront-ils à surfer sur cette vague pour compenser un manque de jus inéluctable ? Ce premier choc face à des Madrilènes eux-mêmes jamais avares d’efforts donnera de premiers éléments de réponse. C’est (aussi) à ce prix que l’on écrit les plus belles pages de l’histoire du football.

