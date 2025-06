Ousmane Dembélé manquera la phase de groupe de la Coupe du monde des clubs

La tuile.

Forfait pour le match de la troisième place entre la France et l’Allemagne en Ligue des nations suite à une blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé va aussi devoir renoncer à quelques rencontres avec le PSG. L’attaquant français devrait être absent entre deux et trois semaines selon plusieurs sources et ne sera donc pas disponible pour disputer la phase de groupe de la Coupe du monde des clubs. L’un des favoris pour le Ballon d’or 2025 pourrait néanmoins être rétabli pour les huitièmes de finale, si le PSG parvient à sortir de sa poule, composée de l’Atlético, de Botafogo et de Seattle.

Bradley Barcola, lui, sera apte

Bonne nouvelle en revanche pour le club de la capitale, Bradley Barcola, touché au genou droit face à l’Espagne, devrait pouvoir être aligné pour le premier match de la compétition des Parisiens face aux Colchoneros, le 15 juin prochain.

Ça promet…

