Le PSG croque l’Atlético

PSG 4-0 Atlético

Buts : Fabián Ruiz (19e), Vitinha (45e+1), Mayulu (87e) et Lee (90e+7, SP) pour Paris

Expulsion : Lenglet (78e) pour les Colchoneros

Dans l’euphorie de sa première victoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain étrennait l’étoile dorée sur son maillot pour son entrée en lice en Coupe du monde contre l’Atlético de Madrid. Une étoile galvanisante, puisque les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Espagnols (3-0).

Un PSG solide et efficace, comme souvent

L’euphorie n’est d’ailleurs pas redescendue à l’entame du match. Sous la chaleur du mythique Rose Bowl de Pasadena, quinze minutes de possession ont suffi aux hommes de Luis Enrique pour placer leur première action. Parti de la droite avec Désiré Doué, le ballon a fini dans les pieds de Khvicha Kvaratskhelia, dos au but, dont la remise a mis Fabián Ruiz sur orbite pour déposer une frappe trop rasante à Jan Oblak (1-0, 19e). Heurté à une rigueur parisienne que ne renierait pas Diego Simeone, l’Atlético s’est procuré sa première situation avant la pause, et une volée d’Antoine Griezmann, dans la niche de Gianluigi Donnarumma (45e). Sur le contre suivant, Vitinha s’est alors offert une petite course plein axe, avant d’enrouler (2-0, 45e+1). Break sans forcer.

D’autant qu’au retour des vestiaires, rien n’aura vraiment bougé. Les Colchoneros ont ainsi bien cru réduire le score avec le tir croisé de Julián Álvarez (59e), mais une faute de Koke sur Doué en amont a annulé la réalisation de l’Argentin. Auparavant, Kvaratskhelia a obligé Oblak à claquer le cuir sur sa barre (50e). Clément Lenglet, lui, a écopé d’un deuxième jaune pour contestation (78e), tandis qu’en fin de partie, le jeune Seny Mayulu a trouvé la faille (3-0, 87e), quelques jours seulement après avoir inscrit le cinquième but de la finale de C1. Lee Kang-in, également sorti du banc, a clos l’histoire en transformant un penalty consécutif à la main de Robin Le Normand (4-0, 90e+7). Un sympathique match de présaison pour le PSG donc.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 80e) – Neves, Vitinha, Ruiz (Lee, 72e) – Doué (Mbaye, 80e), Ramos (Mayulu, 65e), Kvaratskhelia (Zaïre-Emery, 72e). Entraîneur : Luis Enrique.

Atlético (4-4-2) : Oblak – Galán (Reinildo, 62e), Le Normand, Lenglet, Galán – Giuliano Simeone (Correa, 62e), De Paul (Gallagher, 62e), Barrios (Sørloth, 70e), Lino (Koke, 46e) – Griezmann, Álvarez. Entraîneur : Diego Simeone.

