Danny Murphy s'exprime sur son addiction à la drogue après sa fin de carrière

Coke en stock.

Invité du Ben Heath Podcast, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, est revenu, pendant près de deux heures, sur son après-carrière notamment marquée par une dépendance à la cocaïne. « J’en suis arrivé à un point où je pensais que je ne pouvais pas faire les choses sans elle (la cocaïne), ce qui était absurde, bien sûr que je le pouvais. » Celui qui a passé sept saisons sous le maillot des Reds, remportant deux FA Cup et la Coupe UEFA, s’est replongé dans ses souvenirs de joueur. Passant des confrontations face au rival Manchester United, à sa relation avec Rafael Benitez, ou encore ses avis sur Pep Guardiola, Marcus Rashford et la Saudi Pro League.

Un entretien aux allures de rendez-vous chez le psy et au décor de salle d’attente, où les confidences de l’ancien international anglais font écho à celles de ses contemporains Dele Alli et Jesse Lingard. « Quand vous n’avez pas de football, les problèmes deviennent énormes », explique Murphy. Consultant pour la BBC depuis plus d’une décennie, le Britannique affirme avoir trouvé du soutien depuis, et une nouvelle « euphorie » dans ce rôle médiatique.

Joue-la comme George Best.

André Onana a-t-il utilisé de la vaseline contre Liverpool ?