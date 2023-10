André Onana vole au secours d’Alejandro Garnacho, accusé de racisme

Les footballeurs et les réseaux sociaux, épisode 18394.

En délicatesse depuis son arrivée à Manchester United, André Onana se serait bien passé d’une nouvelle polémique à son encontre. Après avoir sauvé la victoire de son équipe mardi en Ligue des champions contre Copenhague (1-0) en arrêtant un penalty au bout du temps additionnel, le gardien de but a été contraint de défendre son coéquipier Alejandro Garnacho, accusé de racisme. Sur les réseaux sociaux, l’ailier argentin a publié une photo de l’ancien portier de l’Inter Milan avec un émoji de gorille. « Personne ne peut décider à ma place ce qui m’offense. Je sais exactement ce qu’il voulait mettre en avant : puissance et force. Cela doit en rester là », a répondu André Onana via ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Si l’attaquant de 19 ans a rapidement supprimé sa publication, il pourrait toutefois voir l’affaire aller plus loin. Selon L’Équipe, il est sous la menace de poursuites de la part de la Fédération anglaise.

People cannot choose what I should be offended by.

I know exactly what @agarnacho7 meant: power & strength.

This matter should go no further.

AO24 pic.twitter.com/RDzhwLI3BX

— Andre Onana (@AndreyOnana) October 26, 2023