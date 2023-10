Amine Harit : « Le repos des joueurs n’a pas trop d’importance »

La sourde oreille continue.

En conférence de presse avant la rencontre entre Le Havre et l’Olympique de Marseille, Amine Harit a poussé un coup de gueule au sujet de la programmation des rencontres de la Ligue 1. L’international marocain, qui a disputé l’intégralité de la rencontre face à Brighton jeudi en Ligue Europa (2-2), n’a pas du tout compris pourquoi le match face au HAC a été prévu ce dimanche à 13h.

« J’ai été un peu choqué, a lâché le milieu phocéen. Je pense que des équipes qui jouent le mardi ou mercredi ou qui ne jouent pas la Coupe d’Europe auraient pu jouer à cette heure-là. Je ne sais pas qui prend les décisions et comment. Ce serait plus logique de nous faire jouer un peu plus tard dans la journée pour nous laisser un peu plus de repos. Ce que je comprends… Le repos des joueurs n’a pas trop d’importance, (contrairement à) tout ce qui concerne la télé. »

Les termes.

Mercato : Vitinha signe à l'OM !